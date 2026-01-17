ارتش عربی سوریه وارد شهر دیرحافر شد
عقبنشینی نیروهای سوریهی دموکراتیک به شرق فرات
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) از منطقهی دیرحافر در شرق حلب به سوی شرق رودخانهی فرات عقبنشینی کردند و متعاقب آن، ارتش عربی سوریه وارد این شهر شد.
این تحول پس از چند روز نبرد و درگیری و حملهی ارتش عربی سوریه به دیرحافر و حومهی آن صورت گرفت. نیروهای سوریهی دموکراتیک بنا به درخواست کشورهای میانجی، اقدام به ترک منطقه کردند.
فرماندهی عملیات ارتش عربی سوریه طی انتشار بیانیهای رسمی، از شهروندان درخواست کرد که به دلیل شرایط موجود به این منطقه نزدیک نشوند.