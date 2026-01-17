ورود مظلوم عبدی و تام باراک به پایتخت اقلیم کوردستان؛ رایزنی‌های دیپلماتیک در آغاز شد

3 ساعت پیش

مظلوم عبدی و تام باراک در پایتخت اقلیم کوردستان، تنش‌های اخیر سوریه و جزئیات توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

یک منبع آگاه به هوشمند صادق، خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد که مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) و تام باراک، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، وارد شدند.

بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، قرار است تام باراک و مظلوم عبدی در خصوص توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۱۹ اسفند ۱۴۰۳)، که میان هسد و دولت سوریه منعقد شده بود، درگیری‌های اخیر در دو محله‌ی کوردستانی حلب و سایر موضوعات مهم گفتگو کنند.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که تنش و درگیری میان نیروهای هسد و ارتش سوریه در مدت اخیر افزایش یافته است. به‌ویژه در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه‌ی شهر حلب، درگیری‌های سنگینی رخ داده که منجر به شهادت ده‌ها شهروند کورد و آوارگی هزاران نفر دیگر شده است.

این تنش‌ها تهدیدی جدی برای توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس سال گذشته محسوب می‌شوند. این توافق‌نامه میان مظلوم عبدی و احمد شرع، رئیس دولت موقت سوریه، با هدف ادغام نهادهای مدیریت خودگردان در ساختار نهادهای دولتی سوریه به امضا رسیده بود.

منابع خبری اشاره می‌کنند که نشست بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای آرام‌سازی اوضاع و حفظ ثبات در منطقه است. هم‌زمان، سینم محمد، نماینده‌ی شورای سوریه‌ی دموکراتیک (مسد) در آمریکا، اظهار داشت که واشنتن سکوت خود را شکسته و موضع خود را در قبال دمشق تغییر داده است.

