مدیریت خودگران دموکراتیتک شمال و شرق سوریە به فرمان رئیس دولت موقت واکنش نشان داد
مدیریت خودگردان: حقوق ملت کورد تنها در چارچوب قانون اساسی تضمین میشود
مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه در بیانیهای به فرمان صادرشده از سوی احمد شرع، رئیس دولت موقت، پیرامون حقوق ملت کورد پاسخ داد و اعلام کرد که فرمانهای موقت نمیتوانند تضمینکنندهی حقوق باشند.
در این بیانیه آمده است: «صدور هرگونه فرمانی، حتی اگر با حسن نیت همراه باشد، نمیتواند به تضمینی واقعی برای حفظ حقوق مؤلفههای سوریه تبدیل شود، مگر آنکه بخشی از یک چارچوب قانون اساسی فراگیر باشد.» مدیریت خودگردان تأکید میکند که حقوق تنها از طریق یک قانون اساسی دائم که بیانگر ارادهی تمام مؤلفهها باشد، تثبیت میشود.
ناکافی بودن اقدامات موقت
مدیریت خودگردان در ارزیابی خود از فرمان احمد شرع تصریح کرده است: «اگرچه میتوان به این اقدام به عنوان گام نخست نگریست، اما پاسخگوی خواستهها و امیدهای ملت سوریه نیست که قربانیان بسیاری را در راه حقوق مشروع خود داده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه، به پیماننامهی اجتماعی اشاره و درخواست شده است که یک قانون اساسی دموکراتیک و کثرتگرا تدوین شود که حافظ حقوق تمام ادیان و مؤلفهها باشد.
راهکار ریشهای: دیالوگ ملی و عدم تمرکز
مدیریت خودگردان در پایان تأکید کرده است: «راهکار ریشهای برای مسئلهی کورد و حقوق و آزادیها در سوریه، تنها از طریق یک دیالوگ ملی فراگیر و قانون اساسی دموکراتیکِ غیرمتمرکز میسر میشود که بنیانگذار مشارکت واقعی و عدالت اجتماعی باشد.»