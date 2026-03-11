شورای امنیت سازمان خواستار توقف فوری حملات ایران به کشورهای همسایە شد

1 ساعت پیش

شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا، قطعنامه‌ای را در محکومیت حملات ایران به کشورهای منطقه‌ی خلیج و اردن تصویب کرد و خواستار توقف فوری این اقدامات شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، قطعنامه‌ی شماره‌ی ۲۸۱۷ را با ۱۳ رأی موافق تصویب کرد. در این نشست، کشورهای روسیه و چین رأی ممتنع دادند و هیچ کشوری با این قطعنامه مخالفت نکرد.

شورای امنیت در متن این مصوبه، حملات انجام‌شده به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی در کشورهای خلیج و اردن را که منجر به تلفات انسانی و خسارات مادی گسترده شده است، به‌شدت محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی، حملات مذکور را نقض صریح قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی توصیف کرد.

در بخش دیگری از این قطعنامه، ضمن تأکید بر لزوم توقف فوری حملات ایران، هشدار داده شده است که هرگونه تلاش یا تهدید برای بستن، ایجاد مانع یا مداخله در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در تنگه‌ی هرمز به‌شدت محکوم است.

پس از تصویب این قطعنامه، جمال رویعی، نماینده‌ی بحرین در سازمان ملل متحد اظهار داشت: «تصویب این پروژه‌ی راهبردی، پیامی قدرتمند از سوی شورای امنیت است مبنی بر اینکه تجاوزات ایران دیگر قابل تحمل نخواهد بود.» وی همچنین تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه بخش جدایی‌ناپذیر امنیت جهانی است و کشورهای خلیج از تمامی حقوق قانونی خود برای دفاع از خاک و حاکمیت‌شان استفاده خواهند کرد.