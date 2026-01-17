پرزیدنت بارزانی و تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وضعیت سوریه و آخرین تحولات راهبردی منطقه را مورد گفتگو قرار می‌دهند

2 ساعت پیش

مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و تام باراک، نماینده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، صبح روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، وارد شهر اربیل شدند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی «کوردستان ۲۴»، قرار است همین امروز پرزیدنت بارزانی با تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود در این نشست، توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، وضعیت عمومی سوریه و آخرین رخدادهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند.



رایزنی‌های پیشین

این نشست در حالی برگزار می‌شود که شامگاه جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴)، گفتگویی تلفنی میان پرزیدنت بارزانی و تام باراک انجام شده بود. در این تماس تلفنی که با حضور سفیر آمریکا در ترکیه صورت گرفت، طرفین ضمن تبادل نظر درباره‌ی اوضاع سیاسی منطقه و سوریه، بر اهمیت هماهنگی و گفتگو جهت حل‌وفصل مشکلات تأکید کردند.

در جریان این گفتگوی تلفنی، هر دو طرف خاطرنشان کردند که باید تمام تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها میان نیروهای کوردی و دولت سوریه به کار گرفته شود تا وضعیت مناطق آسیب‌دیده به حالت عادی بازگردد. همچنین بر لزوم برداشتن گام‌های جدی برای تحقق امنیت، ثبات و تثبیت صلح در سوریه تأکید شد تا از وخامت بیشتر اوضاع انسانی و امنیتی در منطقه جلوگیری به عمل آید.



اقدامات راهبردی پس از تحولات سوریه

شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳)، پرزیدنت مسعود بارزانی چندین گام مهم و راهبردی را در راستای حفاظت از حقوق و دستاوردهای کوردها در غرب کوردستان برداشته است. در همین راستا، مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، تاکنون چندین بار به اقلیم کوردستان سفر کرده و با رهبری سیاسی کوردستان دیدار داشته است.