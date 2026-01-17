فوزی حریری: پرزیدنت بارزانی همواره در تلاش برای حفاظت از کوردهای غرب کوردستان است

رئیس دیوان ریاست اقلیم کوردستان: پرزیدنت بارزانی به‌منظور حفاظت از کوردهای غرب کوردستان و کاهش تنش‌ها، به‌طور مستمر با هر دو دولت ترکیه و سوریه در ارتباط است.

2 ساعت پیش

فوزی حریری، رئیس دیوان ریاست اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در گفتگو با خبرنگار «کوردستان ۲۴» در اربیل، جزئیاتی را درباره‌ی سفر مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) و تام باراک، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، ارائه داد.

حریری در این باره اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی همواره با مظلوم عبدی، دولت ترکیه و دولت سوریه در ارتباط بوده است تا ضمن کاهش تنش‌ها، از امنیت و حقوق کوردها در غرب کوردستان حفاظت کند.»



نقش میانجی‌گرایانه‌ی آمریکا

رئیس دیوان ریاست اقلیم کوردستان همچنین تصریح کرد که حضور مارک ساوی، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، در اقلیم کوردستان می‌تواند نقشی کارآمد و راهبردی در نزدیک‌کردن دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی سوریه و برداشتن گام‌های موثر برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات ایفا کند.

صبح روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، مظلوم عبدی و تام باراک وارد اربیل شدند. قرار است در نشست مشترک میان طرفین، موضوعاتی همچون توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۱۹ اسفند ۱۴۰۳) میان هسد و دولت سوریه، درگیری‌های اخیر در دو محله‌ی کوردستانی حلب و سایر مسائل مهم منطقه بررسی شوند.



افزایش تنش‌ها و تهدید توافقات پیشین

این نشست‌ها در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌ها میان هسد و ارتش سوریه در روزهای اخیر شدت یافته است. به‌ویژه در محله‌های «شیخ مقصود» و «اشرفیه» در شهر حلب، درگیری‌های سنگینی رخ داده که منجر به جان‌باختن ده‌ها شهروند کورد و آوارگی هزاران نفر دیگر شده است.

این درگیری‌ها تهدیدی جدی برای توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس سال گذشته محسوب می‌شوند؛ توافقی که میان مظلوم عبدی و احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، با هدف ادغام نهادهای مدیریت خودگردان در ساختار دولت سوریه امضا شده بود.

منابع خبری اشاره می‌کنند که نشست اربیل بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای آرام‌کردن اوضاع و حفظ ثبات در منطقه است. هم‌زمان، سینم محمد، نماینده‌ی شورای دموکراتیک سوریه (مسد) در آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن سکوت خود را شکسته و مواضع خود را در قبال دمشق تغییر داده است.