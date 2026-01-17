حملهی سنگین ارتش دمشق به مواضع نیروهای سوریهی دموکراتیک و نقض آشکار توافق آتشبس
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) اعلام کردند که نیروهای دولت دمشق برخلاف توافقات بینالمللی، با استفاده از تانک و سلاحهای سنگین به مواضع این نیروها در غرب رقه حمله کردهاند
مرکز اطلاعرسانی نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد)، امروز شنبه، ۱۷ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، طی بیانیهای اعلام کرد که در منطقهی «دبسی عفنان» درگیریهای شدیدی رخ داده است. در این بیانیه آمده است: «این حملهای ظالمانه بود، زیرا طبق توافق صورتگرفته، آتشبس برقرار بود و مهلتی ۴۸ ساعته تعیین شده بود تا نیروهای ما از دیر حافر و مسکنه عقبنشینی کنند.»
بر اساس این اطلاعیه، دولت دمشق پیش از اتمام مهلت مقرر برای عقبنشینی، کاروانهای نظامی و تانکهای خود را به منطقه اعزام کرده و دست به حمله زده است.
نیروهای سوریهی دموکراتیک، طرفهای بینالمللی را که وظیفهی نظارت بر توافق را بر عهده داشتهاند، مسئول این خونریزی میدانند. هسد خواستار مداخلهی فوری برای توقف حملات دمشق پیش از خروج اوضاع از کنترل شده است.
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک، روز جمعه، ۱۶ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» نوشت: «تصمیمی قاطع در خصوص وضعیت میدانی شرق حلب اتخاذ کردیم و نیروهایمان را به سمت شرق فرات عقب میکشیم.»
فرماندهی کل هسد همچنین اظهار داشت: «در پاسخ به درخواست کشورهای دوست و میانجی و همچنین برای ابراز حسن نیت در اجرای مفاد توافقنامهی ۱۰ مارس، دستور عقبنشینی نیروهایمان را صادر کردیم.»
شایان ذکر است که فرایند عقبنشینی این نیروها از ساعت ۷ صبح روز شنبه، ۱۷ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، آغاز شده است.