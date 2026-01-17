آغاز دور جدید گفت‌وگوها با رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان در سال ۲۰۲۶

هیئتی از «پارت برابری و دموکراسی خلق‌ها» (دم پارتی) به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان (PKK)، وارد زندان جزیره‌ی امرالی شد.

این هیئت که متشکل از پروین بولدان، نایب‌رئیس پارلمان ترکیه، مدحت سانجار، نماینده‌ی پارلمان از شهر رحا (اورفا) و فایق اوزگور ارول، وکیل دفتر حقوقی سده است، برای دیدار با عبدالله اوجالان به این جزیره سفر کرده است. این تحرک سیاسی در چارچوب تلاش‌های مداوم برای برقراری ارتباط با رهبر PKK در زندان صورت می‌گیرد.

سفر امروز این هیئت، نخستین فعالیت از این نوع در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴ شمسی) محسوب می‌شود که در آن نمایندگان سیاسی و حقوقی تلاش می‌کنند آخرین تحولات را با اوجالان مورد بحث قرار دهند. این دیدار پس از وقفه‌ای کوتاه انجام می‌شود؛ چرا که آخرین بازدید هیئت امرالی در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آذر ۱۴۰۴) انجام شده بود که یازدهمین سفر هیئت به این جزیره به شمار می‌رفت. پرونده‌ی دیدارهای امرالی همواره یکی از موضوعات حساس و کلیدی در عرصه‌ی سیاسی ترکیه و مسئله‌ی کورد باقی مانده است.