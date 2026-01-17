درگیری سنگین میان «هسد» و ارتش سوریه در جنوب طبقه
هسد ارتش عربی سوریە را به نقض توافق آتشبس متهم کرد
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) اعلام کردند که به دلیل نقض توافقنامههای امضاشده و پیشروی ارتش سوریه به سمت منطقهی «ثوره» خارج از چارچوب تعیینشده، درگیریهای شدیدی در جنوب طبقه آغاز شده است.
مرکز رسانهای «هسد» روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایشان هماکنون در جنوب منطقهی طبقه در حال نبردی سنگین با ارتش عربی سوریه هستند. بر اساس این اطلاعیه، علت آغاز درگیری، نقض توافقنامهی فیمابین توسط ارتش عربی سوریه عنوان شده است.
«هسد» فاش کرد که ارتش عربی سوریه با عبور از مرزهای تعیینشده به سمت منطقهی «ثوره» در جنوب طبقه پیشروی کرده است؛ اقدامی که خارج از چارچوب توافق بوده و منجر به درگیریهای شدید در منطقه شده است.
پیشتر در روز جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک، در شبکهی اجتماعی «ایکس» نوشته بود: «تصمیمی قاطع در خصوص وضعیت میدانی شرق حلب اتخاذ کردیم و نیروهایمان را به سمت شرق فرات عقب میکشیم.» وی افزوده بود که این عقبنشینی در پاسخ به درخواست کشورهای دوست و میانجی و برای نشان دادن حسننیت در اجرای مفاد توافقنامهی ۱۰ مارس صورت گرفته است.