تأکید پرزیدنت بارزانی بر تضمین حقوق کوردها در آیندهی سوریه
پرزیدنت بارزانی در پیرمام اربیل با نمایندهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا دیدار کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در پیرمام از تام باراک، نمایندهی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، استقبال کرد.
در این دیدار که با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان برگزار شد، تام باراک سلام و احترام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به پرزیدنت بارزانی ابلاغ و از نقش ایشان در فرآیند صلح و آرامسازی رویدادهای اخیر سوریه قدردانی کرد.
بررسی وضعیت سوریه و آخرین تحولات میدانی، محور اصلی گفتوگوها بود و طرفین تأکید کردند که برای دستیابی به راهحل مشکلات، باید بر دیالوگ، تفاهم و روشهای مسالمتآمیز تکیه شود.
در بخشی دیگر از این دیدار، پرزیدنت بارزانی ضمن تشکر از نقش آمریکا در کمک به طرفهای سوری برای حل مشکلات، تصریح کرد که باید در آیندهی سوریه، حقوق ملت کورد تضمین گردد.