انتقاد شدید مقام کورد سوری از نقض عهد دمشق

3 ساعت پیش

الهام احمد، مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، از نقض خطرناک توافق‌نامه توسط ارتش عربی سوریه پرده برداشت و اعلام کرد که درگیری‌ها در مسکنه ادامه دارد.

الهام احمد روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «روز گذشته در چارچوب ابتکاری برای آرام‌کردن اوضاع و جلوگیری از خونریزی، نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) با عقب‌نشینی کامل به شرق فرات موافقت کردند.»

وی افزود: «متأسفانه ارتش عربی سوریه به‌جای پایبندی به اصول توافق و حفظ ثبات، اقدام به نقض آشکار آن و حمله به نیروهای ما کرده است.» به گفته‌ی این مقام مسئول، هم‌اکنون درگیری‌های سنگین در مرکز شهرک مسکنه میان «هسد» و ارتش سوریه جریان دارد و وضعیت رو به وخامت است.

الهام احمد تأکید کرد که مسئولیت کامل این نقض عهد و پیامدهای خطرناک آن و همچنین تحریک خشونت علیه نیروهای «هسد» بر عهده‌ی ارتش سوریه است. «هسد» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق توافق، دمشق باید پس از خروج کامل نیروهای کورد وارد شهرهای «دیر حافر» و «مسکنه» می‌شد، اما پیش از موعد اقدام به نقض توافق کرده است.