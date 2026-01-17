تأکید مسرور بارزانی و تام باراک بر حقوق قانون اساسی اقلیم کوردستان

رایزنی نخست‌وزیر اقلیم با نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا

3 ساعت پیش

در دیدار مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، با تام باراک، نماینده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، بر حل مسالمت‌آمیز مشکلات و احترام به حقوق قانون اساسی اقلیم کوردستان تأکید شد.

مسرور بارزانی بعدازظهر شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان تام باراک و هیئت همراه بود.

در این دیدار که وندی گرین، کنسول عمومی آمریکا در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، اوضاع عمومی منطقه، روابط میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال و همچنین تعاملات با کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین در این نشست بر لزوم پیگیری راهکارهای صلح‌آمیز برای حل مناقشات و ضرورت حفاظت و احترام به جایگاه و حقوق مصرح اقلیم کوردستان در قانون اساسی تأکید کردند.