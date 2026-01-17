تأکید مسرور بارزانی و تام باراک بر حقوق قانون اساسی اقلیم کوردستان
رایزنی نخستوزیر اقلیم با نمایندهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا
در دیدار مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، با تام باراک، نمایندهی ویژهی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه، بر حل مسالمتآمیز مشکلات و احترام به حقوق قانون اساسی اقلیم کوردستان تأکید شد.
مسرور بارزانی بعدازظهر شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان تام باراک و هیئت همراه بود.
در این دیدار که وندی گرین، کنسول عمومی آمریکا در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، اوضاع عمومی منطقه، روابط میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال و همچنین تعاملات با کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرفین در این نشست بر لزوم پیگیری راهکارهای صلحآمیز برای حل مناقشات و ضرورت حفاظت و احترام به جایگاه و حقوق مصرح اقلیم کوردستان در قانون اساسی تأکید کردند.
A pleasure to receive @USAMBTurkiye Tom Barrack in Erbil. We discussed regional developments, Erbil-Baghdad relations, and our ties with our neighbors.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 17, 2026
We stressed peaceful solutions to regional issues and respect for the Kurdistan Region’s constitutional rights. pic.twitter.com/EqdiDbJMXC