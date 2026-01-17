رایزنی تلفنی نچیروان بارزانی و مکرون دربارهی منطقه
حمایت مشترک اربیل و پاریس از توافق ۱۰ مارس سوریه
نچیروان بارزانی و امانوئل مکرون در تماسی تلفنی، ضمن ابراز نگرانی عمیق از درگیریهای سوریه، حمایت خود را از اجرای توافقنامهی ۱۰ مارس میان «هسد» و دولت دمشق اعلام کردند.
بر اساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، بعدازظهر شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تماسی تلفنی از سوی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه دریافت کرد. در این گفتوگو، اوضاع عراق، اقلیم کوردستان و خاورمیانه با تمرکز ویژه بر تحولات سوریه بررسی شد.
طرفین ضمن درخواست برای آرامسازی اوضاع و حفاظت از غیرنظامیان، بر لزوم ازسرگیری فوری گفتوگوها تأکید کردند. امانوئل مکرون در این تماس از نقش و تلاشهای نچیروان بارزانی برای میانجیگری و جلوگیری از تشدید تنشها در سوریه قدردانی کرد.
نچیروان بارزانی نیز ضمن تشکر از حمایتهای فرانسه، بار دیگر خاطرنشان کرد که حقوق ملت کورد باید در قانون اساسی آیندهی سوریه تثبیت شود.