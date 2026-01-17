سناتور آمریکایی: حمله به کوردها تحریم‌های ویرانگر را بازمی‌گرداند

2 ساعت پیش

لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، با روشی شدیداللحن به حکومت سوریه هشدار داد که هرگونه استفاده از نیروی نظامی علیه کوردها و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد)، منجر به فعال‌سازی مجدد و شدیدتر تحریم‌های «قانون قیصر» خواهد شد.

لیندزی گراهام روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «اگر دولت جدید سوریه علیه کوردهای سوریه و نیروهای "هسد" به نیروی نظامی متوسل شود، این امر موجب بی‌ثباتی بزرگی در منطقه خواهد شد.»

وی افزود که چنین اقدامی ماهیت رژیم جدید را آشکار می‌کند و تهدید کرد: «در صورت توسل دمشق به گزینه‌ی نظامی، تمام توان خود را برای احیای تحریم‌های قانون قیصر، بسیار شدیدتر از گذشته، به کار خواهم گرفت.» این اظهارات هم‌زمان با افزایش گزارش‌ها مبنی بر درگیری میان ارتش سوریه و «هسد» بیان شده است.