میزبانی پرزیدنت بارزانی از نشست مشترک با حضور تام باراک و مظلوم عبدی

گردهمایی رهبران کورد و مقامات آمریکایی در پیرمام برای صلح

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در نشستی مهم میزبان تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک و محمد اسماعیل، رئیس «ا‌ن‌ک‌س» (ENKS) بود.

به گزارش مقر بارزانی، این نشست روز شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴) در پیرمام برگزار شد و چهره‌هایی همچون وندی گرین، کنسول عمومی آمریکا در اربیل، ژنرال کوین لامبرت، فرمانده‌ی نیروهای آمریکایی در سوریه و کلنل زکریا کورک نیز در آن حضور داشتند.

پرزیدنت بارزانی ضمن خوش‌آمدگویی به طرفین، از حضور آنان در این شرایط حساس برای پیشبرد صلح و جلوگیری از خشونت قدردانی کرد. ایشان بر اهمیت راهبردی دیالوگ، ثبات و همزیستی در سوریه‌ی جدید تأکید ورزید.

تام باراک نیز به نمایندگی از ایالات متحده، مراتب سپاس خود را بابت میزبانی و حمایت‌های مستمر پرزیدنت بارزانی ابراز داشت. در پایان، حاضران ضمن تبادل نظر، گام‌های عملی برای برقراری ثبات در منطقه را بررسی کردند.