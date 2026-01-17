اخبار

میزبانی پرزیدنت بارزانی از نشست مشترک با حضور تام باراک و مظلوم عبدی

گردهمایی رهبران کورد و مقامات آمریکایی در پیرمام برای صلح

کوردستان پرزیدنت بارزانی تام باراک مظلوم عبدی

پرزیدنت مسعود بارزانی در نشستی مهم میزبان تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک و محمد اسماعیل، رئیس «ا‌ن‌ک‌س» (ENKS) بود.

به گزارش مقر بارزانی، این نشست روز شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴) در پیرمام برگزار شد و چهره‌هایی همچون وندی گرین، کنسول عمومی آمریکا در اربیل، ژنرال کوین لامبرت، فرمانده‌ی نیروهای آمریکایی در سوریه و کلنل زکریا کورک نیز در آن حضور داشتند.

پرزیدنت بارزانی ضمن خوش‌آمدگویی به طرفین، از حضور آنان در این شرایط حساس برای پیشبرد صلح و جلوگیری از خشونت قدردانی کرد. ایشان بر اهمیت راهبردی دیالوگ، ثبات و همزیستی در سوریه‌ی جدید تأکید ورزید.

تام باراک نیز به نمایندگی از ایالات متحده، مراتب سپاس خود را بابت میزبانی و حمایت‌های مستمر پرزیدنت بارزانی ابراز داشت. در پایان، حاضران ضمن تبادل نظر، گام‌های عملی برای برقراری ثبات در منطقه را بررسی کردند.

 

 

مصطفی ابراهیم ,