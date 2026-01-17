تداوم نبرد سنگین در حومهی رصافه و غرب رقه
هسد: ارتش سوریه در حین عقبنشینی مرتکب خیانت شد
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) اعلام کردند که به دلیل نقض توافقات و اقدام فریبکارانه در حین پروسهی عقبنشینی از سوی ارتش عربی سوریه، درگیریهای شدیدی در محور «دبسی عفنان» و شهر «رصافه» جریان دارد و حومهی رقه زیر آتش توپخانه قرار گرفته است.
مرکز رسانهای «هسد» روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در اطلاعیهای وضعیت میدانی مناطق رقه را تشریح کرد. طبق این گزارش، نبرد در محورهای یادشده میان نیروهای کورد و ارتش سوریه ادامه دارد.
«هسد» ارتش سوریه را متهم کرد که در حین اجرای مفاد عقبنشینی، دست به خیانت زده و توافقات اخیر را زیر پا گذاشته است. همچنین گزارش شده است که همزمان با این درگیریها، حومهی غربی شهر رقه هدف بمباران مداوم توپخانهای و موشکی قرار گرفته و نیروهای دمشق از تسلیحات سنگین علیه منطقه استفاده میکنند. در پایان بیانیه تأکید شده است که مبارزان «هسد» در آمادگی کامل رزمی قرار دارند و خطوط دفاعی خود را مستحکم کردهاند.