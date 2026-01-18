نچیروان بارزانی و فرستادهی رئیسجمهور آمریکا: راهکار نظامی راهحل بحران سوریه نیست
اتفاقنظر نچیروان بارزانی و تام باراک بر لزوم حفظ حقوق مردم کورد و تمامی مؤلفههای سوریە
رئیس اقلیم کوردستان و نمایندهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه، ضمن تاکید بر ناکارآمدی گزینهی نظامی برای حل بحران سوریه، بر لزوم حفظ حقوق مردم کورد و تمامی مؤلفههای قومی و مذهبی در آیندهی این کشور توافق نظر داشتند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، عصر شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، میزبان تام باراک، فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، به همراه هیئت همراه بود. طبق بیانیهی رسمی ریاست اقلیم کوردستان، طرفین در این دیدار آخرین تحولات میدانی و سیاسی و وضعیت عمومی سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
هر دو طرف در این نشست همنظر بودند که توسل به گزینهی نظامی، راهحل پایان دادن به مشکلات نیست و برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار، تمامی طرفها باید مسیر گفتگو و تفاهم متقابل را در پیش گیرند.
نچیروان بارزانی در بخشی از این دیدار، ضمن قدردانی از نقش فعال ایالات متحده در حلوفصل مناقشات، تاکید کرد که در هرگونه ترسیم آیندهی سیاسی سوریه، باید حقوق مردم کورد و تمامی اقلیتها و مؤلفههای آن کشور بهطور کامل محفوظ بماند.
اهمیت حل بحران سوریه برای ثبات و امنیت منطقه، روابط دوجانبهی اقلیم کوردستان و ایالات متحده و همچنین بررسی آخرین تحولات منطقهای، از دیگر محورهای مورد گفتگو در این نشست بود.