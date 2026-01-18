مکرون: ثبات سوریه در گروِ ادغام نیروهای «هسد» و آغاز گفتگوهای ملی است

رئیس جمهور فرانسه می‌گوید اروپا از ادامه‌ی روند نظامی سوریه حمایت نخواهد کرد

رئیس‌جمهور فرانسه با تشریح موضع رسمی پاریس در قبال آینده‌ی سوریه، تحقق ثبات و حفظ یکپارچگی خاک این کشور را تنها از طریق ادغام نیروهای سوریه‌ی دموکرات (هسد) در ساختار دولت و توقف فوری حملات نظامی میسر دانست.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ضمن درخواست برای توقف فوری حملات دولت سوریه، هشدار داد که اروپا از ادامه‌ی این روند نظامی حمایت نخواهد کرد. وی خاطرنشان ساخت که نبرد علیه نیروهایی که دوشادوش ائتلاف بین‌المللی با سازمان تروریستی داعش مبارزه کرده‌اند، اقدامی نادرست است و دولت سوریه باید به گفتگو و راهکارهای سیاسی روی آورد.

در بیانیه‌ی منتشر شده آمده است که فرانسه و اروپا دستیابی به یک توافق جامع سیاسی را تنها مسیر صحیح برای پایان دادن به تنش‌ها می‌دانند و بر عدم پشتیبانی از تداوم درگیری‌ها تاکید دارند.

مکرون همچنین از صدور فرمان ریاست‌جمهوری اخیر سوریه در خصوص به رسمیت شناختن حقوق کوردها استقبال کرد و آن را گامی مثبت و در مسیری درست قلمداد نمود. وی تاکید کرد که تلاش‌های خود را برای حمایت از فرآیند مذاکرات با هدف حفظ تمامیت ارضی سوریه و دستیابی به صلحی فراگیر ادامه خواهد داد.

این موضع‌گیری فرانسه در شرایطی اتخاذ شده است که منطقه‌ی خاورمیانه مرحله‌ای حساس را سپری می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک برای تدوین نقشه‌ی راه سیاسی جدید برای سوریه شدت گرفته است. پاریس معتقد است که تضمین امنیت ملی سوریه، در گروِ یکپارچه‌سازی توانمندی‌های نظامی، تامین حقوق تمامی مؤلفه‌ها و پرهیز از گزینه‌های نظامی است.