سنتکام: یکی از سرکردگان ارشد القاعده در سوریه کشته شد

فرمانده‌ی سنتکام می‌گوید فرد کشته شده در مرگ سه شهروند آمریکایی دست داشته است

2 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) از کشته شدن یک رهبر بلندپایه‌ی القاعده در شمال غرب سوریه خبر داد و اعلام کرد که این عملیات در انتقام خون دو سرباز آمریکایی و یک مترجم که ماه گذشته جان باختند، انجام شده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا روز شنبه، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طی یک حمله‌ی موفقیت‌آمیز در شمال غرب سوریه، یکی از رهبران باسابقه القاعده را از پای درآورده است. فرد کشته‌شده ارتباط مستقیمی با عامل داعشی حمله‌ی روز ۱۳ ماه گذشته داشت که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم شده بود.

طبق اطلاعات سنتکام، تروریست کشته‌شده «بلال حسن جاسم» نام داشت که از طراحان اصلی حملات بود و با عامل حمله به پرسنل آمریکایی و سوری در شهر تدمر (پالمیرا) همکاری نزدیک داشت.

براد کوپر، فرمانده‌ی سنتکام، در خصوص این عملیات اظهار داشت: «حذف یک عنصر تروریستی که در مرگ سه شهروند آمریکایی دست داشته است، نشانگر عزم راسخ ما در پیگیری و مجازات تروریست‌هایی است که نیروهای ما را تهدید می‌کنند.» وی با لحنی شدیداللحن افزود: «هیچ پناهگاه امنی برای طراحان و عاملان حمله به شهروندان و سربازان آمریکایی وجود ندارد و ما قطعا آن‌ها را خواهیم یافت.»

این عملیات بخشی از کمپین گسترده‌ی «ضربه چشم عقاب» (Hawk Eye Strike) بود که در پاسخ به حمله‌ی ۱۳ دسامبر آغاز شد. در جریان این کمپین، نیروهای آمریکایی و متحدانشان با شلیک بیش از ۲۰۰ موشک، بیش از ۱۰۰ هدف زیرساختی و انبار تسلیحات داعش را منهدم کردند.

سنتکام همچنین در گزارشی از عملکرد سال گذشته‌ی میلادی اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بیش از ۳۰۰ عضو داعش را در سراسر سوریه بازداشت کرده و بیش از ۲۰ تن را کشته‌اند که این امر منجر به حذف تهدیدات مستقیم علیه امنیت آمریکا و منطقه شده است.

شایان ذکر است که در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آذر ۱۴۰۴)، سنتکام خبر کشته شدن سه شهروند آمریکایی و زخمی شدن سه سرباز دیگر را در کمین داعش تایید کرده بود. پس از آن رویداد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وعده داده بود که انتقام سختی از داعش خواهند گرفت.