ابوبکر کاروانی: پرزیدنت بارزانی توانایی حل مناقشات میان غرب کوردستان و دمشق را دارد
سیاستمدار کورد: پرزیدنت بارزانی نقشی تعیینکننده در معادلات سوریه دارد
ابوبکر کاروانی سیاستمدار کورد با اشاره به جایگاه اقلیم کوردستان به عنوان عمق راهبردی سایر بخشهای کوردستان، تاکید کرد که پرزیدنت بارزانی نقشی تعیینکننده در معادلات سوریه دارد و میتواند گره کور روابط میان دمشق و غرب کوردستان را باز کند.
ابوبکر کاروانی، سیاستمدار، روز شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، در گفتگو با کوردستان ۲۴، به اهمیت نشست سهجانبهی اخیر در اربیل میان پرزیدنت بارزانی، مظلوم عبدی (فرمانده کل نیروهای سوریهی دموکرات) و تام باراک (فرستادهی ایالات متحده) پرداخت.
وی تصریح کرد که پرزیدنت بارزانی از ظرفیت و نفوذ لازم برای ایفای نقشی سازنده در حلوفصل مسائل باقیمانده میان ادارهی غرب کوردستان و حکومت مرکزی سوریه برخوردار است.
این سیاستمدار با اشاره به شبکهی گسترده و قدرتمند روابط دیپلماتیک اقلیم کوردستان در سطح منطقه و جهان، خاطرنشان کرد که اربیل میتواند از این پتانسیل برای به رسمیت شناختن فداکاریهای کردهای سوریه و تضمین حقوق آنان استفاده کند.
کاروانی در پایان سخنان خود تاکید کرد که اقلیم کوردستان به عنوان عمق راهبردی دیگر بخشهای کوردستان، باید نقش میانجیگر را برای نزدیک کردن دیدگاههای طرفین درگیر در سوریه ایفا نماید.