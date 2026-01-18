هماهنگی قدرتمندی میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه وجود دارد

وزارت دفاع عراق اعلام کرد که هماهنگی قدرتمندی با نیروهای پیشمرگه جهت حفاظت از مرزها برقرار است.

این وزارتخانه روز یکشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که هماهنگی مطلوبی میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه به‌منظور نظارت بر مرزها وجود دارد.

وزارت دفاع عراق تأکید کرد که به‌همراه نیروهای پیشمرگه، وضعیت را به‌دقت رصد کرده و با هرگونه تهدید تروریستی مقابله خواهند کرد.

در خصوص وضعیت مرزهای سوریه، وزارت دفاع اشاره کرد که تاکنون هیچ‌گونه تخلفی ثبت نشده است، با این وجود تلاش‌ها برای تقویت هماهنگی با طرف سوری جهت حفظ ثبات منطقه ادامه دارد.