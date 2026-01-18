عبدالله اوجالان: وقایع سوریه تلاشی برای تخریب پروسه‌ی صلح است

8 دقیقه دیگر

هیئت «دم پارتی» اعزامی به امرالی، جزئیات دیدار خود با عبدالله اوجالان را منتشر و اعلام کرد که در تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) با وی ملاقات کرده‌اند؛ دیداری که حدود دو ساعت و نیم به طول انجامیده است.

اوجالان در این دیدار بر پایبندی خود به پروسه‌ی صلح، جامعه‌ی دموکراتیک و تداوم فراخوان ۲۷ فوریه تأکید ورزید و در همین چارچوب بار دیگر بر اهمیت برداشتن گام‌های ضروری برای پیشبرد این پروسه اصرار کرد.

در اطلاعیه‌ی منتشرشده آمده است که محور اصلی این نشست، تحولات سوریه بوده است. اوجالان ضمن ابراز نگرانی شدید از رویدادها و تشدید تنش‌ها، این وقایع را تلاشی برای تخریب پروسه‌ی صلح و جامعه‌ی دموکراتیک دانست. وی هم‌زمان تأکید کرد که تمامی مشکلات سوریه تنها از طریق گفت‌وگو، مذاکره و عقلانیت قابل حل است و باید بدین شیوه حل‌وفصل شود.

عبدالله اوجالان همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد مسئولیت خود را برای حل این مسئله از طریق گفت‌وگو و دوری از درگیری ایفا نماید و مجدداً فراخوان داد که همه‌ی طرف‌ها نقشی مثبت ایفا کرده و در این زمینه مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند.