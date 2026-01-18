هسد در مناطق کوردستانی اعلام بسیج عمومی کرد

تنش در مناطق کوردستانی روژاوا تشدید شده است

4 ساعت پیش

تحولات میدانی و نظامی در سوریه روز یکشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، با پیشروی ارتش سوریه در استان دیرالزور، تشدید درگیری‌ها در حومه رقه و اعلام وضعیت اضطراری از سوی مدیریت خودگردان وارد مرحله‌ی جدیدی شد.

در حالی که گزارش‌ها از تسلط دمشق بر میادین نفتی و گازی راهبردی حکایت دارند، بحران انسانی ناشی از قطع آب و تعلیق فعالیت‌های آموزشی، زندگی غیرنظامیان را مختل کرده است.

تغییر موازنه‌ی قدرت در دیرالزور و مناقشه بر سر توافق آتش‌بس

خبرگزاری رویترز گزارش داد که یگان‌های ارتش سوریه موفق شدند کنترل میدان نفتی «عمر» و میدان گازی «کونیکو» در شرق استان دیرالزور را به دست بگیرند. هم‌زمان، رسانه‌های دولتی سوریه ضمن تأیید این خبر، از استقرار نیروهای ارتش در روستاهای «ذیبان» و حومه‌ی دیرالزور خبر دادند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، روز جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که نیروهای خود را در راستای «ابراز حسن نیت» و پاسخ به درخواست کشورهای دوست، طبق توافق ۱۰ مارس از شرق حلب به شرق فرات عقب می‌کشد.

با این حال، مرکز رسانه‌ای هسد روز شنبه اعلام کرد که ارتش سوریه پیش از پایان مهلت ۴۸ ساعته‌ی تعیین‌شده برای عقب‌نشینی، با تانک و کاروان‌های نظامی به منطقه «دبسی عفنان» یورش برده است. هسد این اقدام را نقض آتش‌بس خواند و جامعه‌ی جهانی را مسئول پیامدهای این درگیری‌ها دانست.

جنگ روایت‌ها در رقه و طبقه؛ قطع کامل جریان آب

وضعیت در جبهه‌ی رقه و طبقه با ابهامات بسیاری روبرو است. فرماندهی عملیات ارتش سوریه مدعی شد که شهر راهبردی «طبقه»، فرودگاه نظامی و سد فرات را به کنترل کامل خود درآورده و با تصرف سد «منصوره» و شهرک‌های «رطله» و «حمام»، به فاصله ۵ کیلومتری دروازه‌ی غربی رقه رسیده است.

در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه این ادعاها را تکذیب و تأکید کردند که شهر طبقه و سدها همچنان تحت کنترل آن‌هاست و حملات ارتش دفع شده است.

در بعد انسانی، اداره‌ی اطلاع‌رسانی رقه از قطع کامل آب آشامیدنی این شهر خبر داد. دمشق و هسد هر یک طرف مقابل را به تخریب خطوط اصلی انتقال آب متهم می‌کنند. مدیریت رقه مدعی است بمباران‌های هسد عامل این خرابی است، اما هسد این اتهام را «پروپاگاندای دیمشق» خوانده و آن را رد کرده است.

اعلام «جنگ بقا» و بسیج عمومی در مناطق کوردستانی

در واکنش به افزایش تهدیدات، مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه وضعیت فوق‌العاده و «بسیج عمومی» اعلام کرد. این نهاد با صدور بیانیه‌ای از تمامی شهروندان، به‌ویژه در مناطق جزیره و کوبانی، خواست سلاح به دست بگیرند. در این بیانیه تأکید شده است: «ما در برابر جنگ مرگ و زندگی قرار داریم و برای حفاظت از دستاوردها و هویتمان، تنها گزینه‌ی پیش رو مقاومت مردمی است.»

تعلیق دانشگاه‌ها و همبستگی در سویدا

تنش‌های امنیتی بر فعالیت‌های مدنی نیز سایه افکنده است. دانشگاه فرات با صدور اطلاعیه‌ای تمامی امتحانات عملی را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. همچنین استاندار دیرالزور ضمن اعلام توقف ساعات کاری رسمی، از شهروندان خواست جز در موارد ضروری از منازل خود خارج نشوند.

در تحولی دیگر، ده‌ها تن از ساکنان شهر «سویدا» با تجمع در میدان کرامه، همبستگی خود را با مردم کورد اعلام کردند. تظاهرکنندگان با برافراشتن پرچم‌های کوردستان، دروز و هسد، عملیات نظامی ارتش سوریه در شرق حلب را محکوم کردند. سلیمان شیخ، از فعالان مدنی حاضر در تجمع، به خبرگزاری شفق‌نیوز گفت: «سکوت در برابر نقض حقوق کوردها، راه را برای تکرار این جنایات علیه سایر مولفه‌های سوری هموار می‌کند.»

فعالان مدنی در این گردهمایی خواهان توقف فوری درگیری‌ها و دستیابی به راهکاری سیاسی برای تأمین حقوق تمامی گروه‌های قومی و مذهبی در سوریه شدند.