شایعات کشتار در حسکه تکذیب شد
ادارهی خودگردان بر پایبندی به آتشبس تأکید میکند
مسئول روابط خارجی ادارهی خودگردان شمال و شرق سوریه ضمن تکذیب گزارشهای مربوط به کشتار در حسکه، از شهروندان خواست نسبت به شایعات هوشیار باشند. همزمان وزارت دفاع سوریه توقف کامل درگیریها را اعلام کرد.
، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «از شهروندان درخواست میکنم در نهایت هوشیاری باشند و در دام شایعات نیفتند.»
وی اعلام کرد: «تمامی گزارشهایی که از کشتار جمعی در حسکه حکایت دارند، دور از واقعیت هستند و بهطور کامل ساختگی میباشند.»
الهام احمد خاطرنشان کرد: «این سیاهنماییها توسط گروههای تندرو نیروهای ارتش عربی سوریه با هدف برهم زدن آتشبس، ایجاد تنشهای عشایری و زمینهسازی برای حمله به حسکه و کوبانی منتشر میشوند.» وی در پایان تأکید کرد که آنها به آتشبس پایبند هستند و برای یکپارچگی کامل نیروها در حسکه تلاش میکنند.
در همین راستا، وزارت دفاع سوریه روز یکشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، در راستای اجرای توافق جدید میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، توقف کامل جنگ و برقراری آتشبس در تمامی جبههها را بهصورت رسمی اعلام کرد و به نیروهای ارتش دستور داد تا از جان و مال شهروندان محافظت کنند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «بر اساس توافقی که احمد شرع با مظلوم عبدی انجام داده است، اعلام میکنیم که آتشبس در تمامی جبههها و توقف فراگیر اقدامات نظامی و جنگی در مناطق مختلف درگیری، وارد مرحله اجرا شده است.»
وزارت دفاع همچنین اشاره کرد که هدف از این اقدام، آمادگی برای گشایش گذرگاههای امن جهت بازگشت ساکنان به مناطق خود و همچنین زمینهسازی برای بازگشت نهادهای دولتی جهت انجام وظایفشان در خدمترسانی به شهروندان است.