تحولات سوریه تهدیدی جدی برای امنیت عراق است

5 ساعت پیش

نماینده‌ی خانواده‌های قربانیان نسل‌کشی ایزدی‌ها، با ابراز نگرانی عمیق از توافقات اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت جدید این کشور، خواستار تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک برای جلوگیری از تکرار فجایع سال ۲۰۱۴ شد.

شیخ نایف جاسم قاسم، نماینده‌ی خانواده‌های قربانیان نسل‌کشی ایزدی‌ها، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تحولات اخیر سوریه و توافق منعقدشده میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دولت جدید سوریه با نگرانی دنبال می‌شود. وی به دولت عراق هشدار داد که باید با نهایت هوشیاری عمل کند و تدابیر شدید امنیتی را برای حفاظت از مرزهای مشترک عراق و سوریه، به‌ویژه از طریق تقویت نیروهای مرزبانی، اتخاذ نماید.

خطر انتقال زندانیان داعش

بر اساس اطلاعات دریافتی، توافق میان طرفین سوری شامل بندهایی مبنی بر تحویل اداره‌ی زندان‌ها و اردوگاه‌های اسکان خانواده‌های داعش به دولت جدید سوریه است. نماینده‌ی خانواده‌های قربانیان تصریح کرد که این اقدام تهدیدی مستقیم و جدی برای امنیت مناطق ما، به‌ویژه برای جامعه‌ی ایزدی است که هنوز زخم‌هایش التیام نیافته است.

فراخوان برای اتحاد داخلی

در ادامه‌ی این بیانیه، از تمام ایزدی‌ها و نیروهای ایزدی درخواست شده است که فارغ از نام‌ها و هویت‌های سیاسی، به درکی مشترک دست یابند. بر لزوم یک‌صدایی در خصوص چگونگی حفاظت از مناطق در برابر هرگونه تهدید احتمالی و رصد دقیق تحولات تأکید شده است.

تکرار هشدارهای پیشین

شیخ نایف یادآور شد که شش سال پیش نیز هشدارهایی به دولت عراق، فرماندهی عملیات مشترک و نمایندگی سازمان ملل متحد داده شده بود. وی تأکید کرد: «امروز بار دیگر آن هشدار را تکرار می‌کنیم؛ نباید اجازه داد تاریخ تلخ و حملات شنیع سال ۲۰۱۴ توسط داعش تکرار شود. حفاظت از ایزدی‌ها وظیفه‌ای ملی و انسانی است.»