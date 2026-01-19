پیتر گالبرایت: حقوق کوردها در سوریه باید در قانون اساسی تضمین شود
دیپلمات برجستهی آمریکایی: کوردها در سوریه نباید به ایالات متحده تکیه کنند
دیپلمات برجستهی آمریکایی با انتقاد شدید از فرستادهی ویژهی کاخ سفید و سابقهی تاریخی سیاستهای واشنگتن، تأکید کرد که کوردها در سوریه نباید به ایالات متحده تکیه کنند و باید بر توانمندیهای خود متکی باشند.
پیتر گالبرایت، سیاستمدار و دیپلمات آمریکایی، در گفتگوی اختصاصی با «کوردستان ۲۴» اظهار داشت که نقش آمریکا در سوریه سازنده نبوده است. وی در خصوص تام باراک، فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه، گفت: «او تنها در امور املاک و مستغلات تخصص دارد و فاقد تجربهی سیاسی است.»
گالبرایت افزود که تام باراک بدون شناخت از احمد شرع، از او حمایت میکند. وی تصریح کرد: «این احمد شرع و رژیم او بودند که به علویان و دروزیها حمله کردند و هزاران نفر را کشتند. اکنون نیز به کوردها حمله میکنند و اکثر اقلیتها تحت تهاجم این رژیم قرار دارند؛ با این حال، رئیسجمهور آمریکا و تام باراک همچنان از این رژیم حمایت میکنند.»
این سیاستمدار آمریکایی با اشاره به اینکه خیانت آمریکا به کورد موضوع جدیدی نیست، گفت: «کوردها تاریخ تلخی از خیانتهای آمریکا را تجربه کردهاند؛ از دوران هنری کیسینجر در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) تا سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) که رئیسجمهور آمریکا در سوریه پشت کوردها را خالی کرد.»
گالبرایت در پایان خاطرنشان کرد که کوردها در سوریه باید به خود متکی باشند و نباید به آمریکا امید ببندند، زیرا دولت کنونی آمریکا قابل اعتماد نیست. وی توصیه کرد: «آنها منابع خود را دارند و به جای گوش دادن به آمریکا، بهتر است از منابع خود بهرهبرداری کنند.»