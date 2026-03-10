نماینده سازمان ملل میگوید جنگ خاورمیانه در یک روز ۱۰۰ هزار لبنانی را آواره کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان ملل متحد امروز سهشنبه ۱۰ مارس، اعلام کرد که حملات اسرائیل و دستور تخلیه گسترده باعث شده است که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در عرض کمی بیش از یک هفته از خانههای خود در لبنان فرار کنند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ۲۴ ساعت آنجا را ترک کنند.
کارولینا لیندهولم بیلینگ، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در لبنان، گفت: «زندگی مردم در مقیاس وسیعی زیر و رو شده است.»
او در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «در عرض کمی بیش از یک هفته از تشدید تنشها در لبنان، حملات هوایی اسرائیل و هشدارهای تخلیه به ساکنان دهها روستا، خانوادهها را در سراسر لبنان مجبور به فرار در عرض چند دقیقه کرد.»
وی افزود: «بیش از ۶۶۷ هزار نفر در لبنان اکنون در پلتفرم آنلاین دولت (لبنان) به عنوان آواره ثبت نام کردهاند.»
لیندهولم بیلینگ با تأکید بر اینکه این «سرعت آوارگی سریعتری در مقایسه با سال ۲۰۲۴» در جریان آخرین جنگ اسرائیل علیه حزبالله در لبنان است، گفت: «این افزایش ۱۰۰ هزار نفری تنها در یک روز است.»
لبنان هفته گذشته وارد جنگ خاورمیانه شد، زمانی که گروه حزبالله در پاسخ به کشته شدن سید علی خامنهای، رهبر ایران، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل، به اسرائیل حمله کرد.
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، روز دوشنبه حزبالله را به تلاش برای «فروپاشی» کشور متهم کرد و آمادگی بیروت را برای «مذاکره مستقیم» با اسرائیل ابراز کرد.
مقامات لبنانی روز دوشنبه اعلام کردند که حملات اسرائیل از ۲ مارس تاکنون حداقل ۴۸۶ نفر، از جمله ۸۴ کودک را کشته است.
ایافپی/ب.ن