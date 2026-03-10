پیام تبریک نچیروان بارزانی به رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با انتشار پیامی، انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام

جناب آیت‌الله سید مجتبی علی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران

سلام خداوند بزرگ بر شما

به مناسبت انتخاب شما به عنوان رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه به جنابعالی و مردم جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم. برای شما در این وظیفه و مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می‌کنیم.

اقلیم کوردستان در راستای حفظ منافع مردم دو کشور و همزیستی مسالمت‌آمیز در سراسر منطقه، همواره خواستار توسعه روابط تاریخی و دوستانه خود با جمهوری اسلامی ایران است.

با احترام

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

ب.ن