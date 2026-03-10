کرملین: پوتین در تماس تلفنی با پزشکیان خواستار «کاهش تنش» شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور آن کشور، امروز سه‌شنبه ۱۰ مارس در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، خواستار کاهش تنش در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شد.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر کاهش سریع تنش‌ها و حل و فصل آن از طریق سیاسی تأکید کرد.»

کرملین افزود: «پزشکیان از حمایت روسیه، به ویژه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران، تشکر کرد.» کرملین تأیید کرد که مسکو به تهران، متحد خود کمک ارسال کرده است.

این در حالی است که افزایش تنش بین طرف‌های جنگ موجب تشدید نگرانی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است و بسیاری از کشورها خواستار توقف جنگ و بازگشت به میز مذاکره شده‌اند.

ب.ن