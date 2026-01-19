افزایش شمار جانباختگان برخورد دو قطار در اسپانیا به ۳۹ نفر
برخورد دو قطار سریعالسیر در اسپانیانیا دهها نفر کشته و زخمی برجای گذاشت
در پی حادثهای فاجعهبار در جنوب اسپانیا که شب گذشته بر اثر خروج از ریل و برخورد دو قطار سریعالسیر رخ داد، شمار قربانیان افزایش یافت و دهها تن زخمی شدند.
وزارت کشور اسپانیا صبح روز دوشنبه برای خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که شمار قربانیان این برخورد افزایش یافته و دستکم ۳۹ نفر جان خود را از دست دادهاند. همچنین طبق اعلام این وزارتخانه، حدود ۱۲۳ نفر در این حادثه زخمی شدهاند که وضعیت ۵ نفر از آنان بسیار وخیم است و ۲۴ نفر دیگر نیز دچار جراحات شدید شدهاند.
پیشتر اسکار پوئنته، وزیر ترابری اسپانیا، اعلام کرده بود که عملیات انتقال مجروحان به بیمارستانها پایان یافته است. وی تصریح کرد: «۳۰ نفر از مجروحان در وضعیت بحرانی قرار دارند و در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.»
ادارهی شبکهی راهآهن اسپانیا (آدیف) در تشریح چگونگی وقوع حادثه اعلام کرد که یک قطار متعلق به شرکت «ایریو» با بیش از ۳۰۰ مسافر که از مالاگا به سمت مادرید در حرکت بود، در نزدیکی شهر «آداموس» در استان آندلس از ریل خارج و وارد خط مجاور شد.
این اداره افزود: «همزمان، قطار دیگری از شرکت "رنفه" که حامل بیش از ۱۰۰ مسافر بود، از همان مسیر عبور میکرد که منجر به برخورد دو قطار و وقوع این فاجعه شد.»
خانواده سلطنتی اسپانیا ضمن ابراز نگرانی عمیق، با بازماندگان قربانیان همدردی کردند. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا نیز تأکید کرد که دولت با دقت وضعیت را رصد میکند و تمام امکانات خود را به کار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد که دولت با همکاری نهادهای ذیربط و تیمهای امدادی برای کمک به مسافران تلاش میکند. در پی این حادثه، تردد قطارها در خط اصلی میان مادرید و آندلس تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.