بلندیهای جولان و مناطق دروزینشین؛ کانون مذاکرات اسرائیل و سوریه
اسرائیل خواهان عقبنشینی سوریە از ٩ پایگاه نظامی در بلندیهای جولان است
روزنامهی اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» جزئیات تازهای از پیشرفتها در خصوص توافق احتمالی میان اسرائیل و سوریه را فاش کرد.
این روزنامه روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد: «توافقاتی که با سوریه مورد بحث قرار میگیرد، شامل عقبنشینی سوریه از ۹ پایگاه نظامی در بلندیهای جولان است که اسرائیل بر آنها مسلط شده است.»
بر اساس این گزارش، یکی از نقاط اختلاف میان طرفین، درخواست سوریه برای توقف کمکهای اسرائیل به مناطق دروزینشین در جنوب سوریه و منطقه دمشق است. منابع آگاه افزودند: «مذاکرات درباره عقبنشینی اسرائیل از نقاط راهبردی در منطقه جبلالشیخ در ازای تضمین امنیت دمشق در جریان است.»
روزنامهی مذکور به نقل از ارتش اسرائیل نسبت به «بندی احتمالی مبنی بر محدود کردن حملات اسرائیل در داخل خاک سوریه» هشدار داد و نوشت که این موضوع تهدیدی برای تقویت حزبالله لبنان محسوب میشود. طبق اظهارات ارتش، «هرگونه محدودیت در عملیاتها میتواند مسیر را برای بازگشایی راههای قاچاق سلاح از ایران و عراق به حزبالله لبنان از طریق سوریه هموار کند.»
در همین حال، دولت رئیسجمهور آمریکا بر اسرائیل و سوریه فشار میآورد تا به توافقی دست یابند که وضعیت امنیتی مرزهایشان را تثبیت کند؛ اقدامی که ممکن است گام نخست برای عادیسازی روابط دیپلماتیک میان دو طرف در آینده باشد.