هوشنگ درویش: پرزیدنت بارزانی سوریه را از خطری بزرگ نجات داد
نمایندهی شورای سوریهی دموکراتیک در اقلیم کوردستان: باید منتظر روشن شدن جزئیات توافق میان نیروهای دموکراتیک سەریە و دمشق باشیم
نمایندهی شورای سوریهی دموکراتیک در اقلیم کوردستان، ضمن اشاره به نقش تاریخی پرزیدنت بارزانی در حل تنشهای منطقه، بر لزوم انتظار برای روشنشدن جزئیات توافقات اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق تأکید کرد.
هوشنگ درویش، نمایندهی شورای سوریهی دموکراتیک در اقلیم کوردستان، در مصاحبهای اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که در خصوص ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) با ارتش سوریه، باید منتظر نتایج سفر مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه به دمشق بود؛ زیرا جزئیات مهمی وجود دارد که باید آشکار شود.
درویش دربارهی نقش رهبری اقلیم کوردستان در حل بحرانهای مناطق کوردستانی سوریه گفت: «پرزیدنت بارزانی پس از وقایع شیخ مقصود و اشرفیه، موفق شد مواضع تمام جریانهای کوردی را متحد سازد. نشستی که در هولیر برگزار شد، مایهی خرسندی هر فرد کورد بود.»
وی همچنین تصریح کرد که پرزیدنت بارزانی نقشی مؤثر و تاریخی در حفاظت از سوریه در برابر خطرات و دور نگهداشتن جنگ و درگیری در مرحلهای بسیار حساس ایفا کرده است.
نمایندهی شورای سوریهی دموکراتیک با اشاره به نکات مبهم توافقات احتمالی افزود: «مهمترین نکته در جزئیات این است که این نیروها در کجا مستقر خواهند شد؛ آیا در مناطق کوردستانی باقی میمانند یا به مناطق دیگر اعزام میشوند؟ باید منتظر روشنشدن جزئیات این توافق باشیم، بهویژه آنکه حدود ۵۰ هزار جنگجوی هسد در حسکه حضور دارند و سرنوشت آنان باید تعیین شود.»
هوشنگ درویش بر پیامهای مظلوم عبدی تأکید کرد و گفت: «فرماندهی کل هسد خاطرنشان کرده است که ما صاحب قدرت هستیم و از ویژگیها و دستاوردهای سیاسی و نظامی خود محافظت میکنیم.»
وی توضیح داد که این توافق تاکنون بهعنوان یک پروژهی منسجم روشن نیست و نیازمند بررسی دقیقتر جزئیات است.
درویش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «به نظر من وضعیت سوریه همچنان ناپایدار است؛ علویها، دروزیها و کوردها هرکدام با خطراتی مواجه هستند. سوریه نه از نظر امنیتی و نه نظامی ثبات ندارد و تقسیم جغرافیایی آشکاری در آن دیده میشود.»
وی در پایان دربارهی تفاوت این توافق با توافق ۱۰ مارس گفت: «توافق ۱۰ مارس تنها شامل خطوط کلی بود و فاقد جزئیات اجرایی بود؛ این بار نیز هنوز جزئیات مطرح نشده است، بنابراین بر اهمیت ورود به جزئیات دقیق توافقنامهها تأکید میکنم.»