سه نامزد نهایی برای استانداری حسکه معرفی شدند؛ مظلوم عبدی در صدر گزینهها
توافق راهبردی ۱۴ بندی میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق
یک منبع آگاه روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگو با «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که روند انتخاب استاندار جدید برای استان حسکه در مناطق کوردستانی سوریه (روژاوا) آغاز شده است و مظلوم عبدی، یکی از گزینههای اصلی برای تصدی این سمت به شمار میرود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، نامزدهای نهایی برای این پست عبارتند از:
۱. مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد).
۲. دکتر فرید سعدون، چهره دانشگاهی و استاد دانشگاه.
۳. صلاح بدرالدین، سیاستمدار کورد.
این منبع همچنین افزود که تکلیف کرسیهای پارلمانی استان حسکه به زودی روشن خواهد شد و در ماه آینده (فوریه)، دولت جدیدی در سوریه تشکیل میگردد که کوردها در آن سهم قابلتوجهی خواهند داشت. طبق یافتههای «کوردستان ۲۴»، سه پست کلیدی در دولت آینده سوریه به کوردها واگذار خواهد شد:
۱. وزیر آموزش و پرورش یا وزیر آموزش عالی.
۲. معاون وزارت امور داخلی.
۳. معاون وزارت دفاع.
جزئیات توافق راهبردی ۱۸ ژانویه
این تحولات در حالی رخ میدهد که روز یکشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دولت سوریه به توافقی جامع برای توقف درگیریها و برقراری آتشبس سراسری دست یافتند. این توافق پس از درگیریهای شدید روزهای اخیر که منجر به کنترل بخشهایی از مناطق راهبردی نظیر شهر طبقه، سد فرات و میادین نفتی توسط ارتش سوریه شده بود، حاصل گردید.
مفاد ۱۴ گانه توافقنامه:
۱. برقراری آتشبس فوری و فراگیر در تمام خطوط تماس و عقبنشینی یگانهای نظامی هسد به شرق رودخانه فرات به عنوان گام نخست برای آرایش مجدد نیروها.
۲. تحویل کامل و فوری مدیریت اداری و نظامی استانهای دیرالزور و رقه به دولت سوریه، شامل انتقال نهادهای غیرنظامی و صدور احکام استخدامی برای کارکنان فعلی در وزارتخانههای تخصصی.
۳. ادغام تمامی نهادهای غیرنظامی استان حسکه در ساختار اداری دولت سوریه.
۴. واگذاری کنترل گذرگاههای مرزی و میادین نفت و گاز به دولت سوریه؛ حفاظت از این منابع بر عهده نیروهای سازمانیافته خواهد بود و وضعیت ویژه مناطق کوردستانی لحاظ خواهد شد.
۵. ادغام نفرات نظامی و امنیتی هسد در وزارتهای دفاع و امور داخلی سوریه پس از بررسیهای امنیتی و به صورت انفرادی، همراه با حفظ درجات و حقوق.
۶. تعهد هسد به عدم جذب بازماندگان رژیم سابق و ارائه لیست افسران مربوطه.
۷. صدور حکم ریاستجمهوری برای انتصاب یک استاندار در حسکه جهت تضمین مشارکت سیاسی بومی.
۸. خروج تسلیحات سنگین از شهر کوبانی و تشکیل نیروی پلیس محلی تحت نظر وزارت امور داخلی سوریه.
۹. انتقال مسئولیت زندانهای داعش و اردوگاهها به دولت سوریه با پذیرش مسئولیت کامل حقوقی و امنیتی از سوی دمشق.
۱۰. پذیرش لیست نامزدهای هسد برای پستهای عالی نظامی و کشوری جهت تضمین مشارکت ملی.
۱۱. استقبال از فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ مبنی بر به رسمیت شناختن فرهنگ و زبان کوردی و حل مشکلات هویتی و مالکیتی بازمانده از دهههای گذشته.
۱۲. تعهد هسد به اخراج تمامی رهبران و اعضای غیرسوری پارت کارگران کوردستان (پکک) از خاک سوریه.
۱۳. تداوم مبارزه با تروریسم (داعش) توسط دولت سوریه با هماهنگی ایالات متحده تحت نظارت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای تضمین ثبات منطقه.
۱۴. تلاش برای بازگشت آبرومندانه ساکنان عفرین و شیخمقصود به خانههایشان.