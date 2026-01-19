نیروهای سوریهی دموکراتیک: حملهی گروههای مسلح به زندان اقطان در رقه خنثی شد
گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه، حملهای را علیه زندان «اقطان» در شهر رقه سازماندهی کردهاند
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) اعلام کردند که گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه با استفاده از پهپاد و سلاح سنگین به زندان «اقطان» در شهر رقه حمله کردند، اما این حمله با واکنش نیروهای مدافع درهم شکسته شد.
روز دوشنبه، ۱۹ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، نیروهای سوریهی دموکراتیک با انتشار بیانیهای اعلام کردند که گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه، حملهای را علیه زندان «اقطان» در شهر رقه سازماندهی کردهاند.
طبق اعلام هسد، در این تهاجم از پهپاد و تسلیحات سنگین استفاده شد، اما نیروهای سوریهی دموکراتیک با مقابلهبهمثل فوری، موفق به شکستن خط تهاجمی و عقب راندن مهاجمان شدند.
این در حالی است که از یک هفتهی گذشته، ارتش عربی سوریه به فرمان احمد شرع، حملات نظامی گستردهای را علیه دو محلهی «اشرفیه» و «شیخ مقصود» در حلب و چند منطقهی کوردستانی دیگر آغاز کرده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که ارتش عربی سوریه کنترل شهر رقه، غرب فرات و سد تشرین را به دست گرفته است.
ارتش عربی سوریه با استفاده از تانک و سلاحهای سنگین، مناطق مسکونی را به صورت کور و بیهدف بمباران میکند. بر اثر این حملات، تاکنون حدود ۱۹۰ هزار شهروند آواره شدهاند. همچنین آمارها نشان میدهد که در نتیجهی بمبارانهای مداوم، بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی جان خود را از دست داده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.