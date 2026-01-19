اخبار

سامان سورانی: اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقلیم کوردستان افزایش یافته است

حضور نخست‌وزیر مسرور بارزانی در مجمع جهانی اقتصاد را نشان‌دهنده‌ی جایگاه راهبردی اقلیم کوردستان است

مشاور امور سیاسی و دیپلماتیک دپارتمان روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، حضور نخست‌وزیر مسرور بارزانی در مجمع جهانی اقتصاد را نشان‌دهنده‌ی جایگاه راهبردی و نقش مؤثر اقلیم کوردستان در معادلات بین‌المللی دانست.

روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، سامان سورانی در گفت‌وگو با «کوردستان ۲۴» اظهار کرد: «اقلیم کوردستان به عنوان یک بازیگر دولتی در چارچوب عراق فدرال در مجمع جهانی اقتصاد شرکت می‌کند. تأسیس "خانه‌ی کوردستان" در داووس، به عنوان پایگاهی فعال برای معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اقلیم کوردستان نقش‌آفرینی می‌کند.»

مشاور امور سیاسی و دیپلماتیک دپارتمان روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد: «اقدامات راهبردی دولت اقلیم کوردستان در مدت اخیر، از جمله دیجیتالی‌کردن بخش‌ها، پروژه‌ی "روناکی" و توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی، موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اقلیم شده است. بدیهی است که اعتماد، ستونی بنیادین برای تولید محسوب می‌شود.»

سامان سورانی در پایان خاطرنشان کرد: «مجمع اقتصادی داووس با توجه به حضور گسترده‌ی رؤسای جمهور و رهبران جهانی، فرصتی بزرگ برای دولت اقلیم کوردستان است تا روابط خود را در حوزه‌های مختلف با کشورهای جهان توسعه دهد و پیوندهای دیپلماتیک جدیدی ایجاد کند.»

 

 

 
