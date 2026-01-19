شکنندگی آتش‌بس میان «هسد» و ارتش سوریه

6 ساعت پیش

با وجود توافق آتش‌بس، درگیری‌های شدید میان نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش عربی سوریه در چندین محور ادامه دارد و طرفین یکدیگر را به نقض توافق متهم می‌کنند.

با وجود اعلام توافق آتش‌بس، تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، منابع میدانی گزارش دادند که نبرد میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و ارتش عربی سوریه در چندین محور در جریان است.

درگیری در اطراف زندان «تاقتان»

نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که در حال حاضر نبردی سنگین در اطراف زندان «تاقتان» در جریان است. بر اساس این اطلاعیه، هم‌زمان با این درگیری‌ها، محورهای رقه، شدادی و عین‌عیسی نیز صحنه‌ی تبادل آتش و درگیری نظامی است.

هسد در پیام خود ضمن هشداری شدیداللحن تأکید کرده است: «طرف مهاجم را مسئول هرگونه نتیجه و پیامدی می‌دانیم که رخ دهد.»

موضع ارتش سوریه و تلفات نظامی

از سوی دیگر، ارتش عربی سوریه نیز در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام کرده است که نیروهایش از دو محور مورد حمله قرار گرفته‌اند. طبق این بیانیه، در نتیجه‌ی این حملات سه سرباز ارتش کشته شده‌اند. ارتش سوریه همچنین مدعی شده است که از استقرار و توزیع نیروهایش جلوگیری می‌شود.