شورای میهنی کورد در سوریه خواستار تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی آن کشور شد

23 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – شورای میهنی کورد در سوریه، در بیانیه‌ای از فرمان ریاست جمهوری سوریه/شماره ۱۳، استقبال کرد و تصمیمات در خصوص الغای سرشماری غیرقانونی و به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی کوردها را یک اقدام مثبت دانست و خواستار تثبیت آن حقوق در قانون اساسی کشور شد.

یکشنبه ۱۸ ژانویه، شورای میهنی کورد در سوریه، بیانیه‌ای در خصوص فرمان ریاست جمهوری سوریه/شماره ۱۳، صادره در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، منتشر و در آن مواضع خود را بیان کرد.

این شورا اعلام کرد که با خوشحالی از صدور این فرمان توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه استقبال می‌کند.

بر پایه بیانیه، این فرمان، کوردها را بخشی اصلی و اصیل از مردم سوریه می‌داند و حقوق فرهنگی آنها را به رسمیت می‌شناسد.

همچنین تاکید کرده است «تصمیم برای الغای نتایج سرشماری غیرقانونی» که در اثر آن به مدت چندین دهه، ده‌ها هزار شهروند کورد از حق شهروندی محروم بودند، و اعلام عید نوروز به عنوان (عید ملی کورد) و عید میهنی در سراسر سوریه را ارج می‌نهند.

شورای میهنی کورد در سوریه این فرمان را «گامی مثبت و اولین به هم نزدیک شدن رسمی» توصیف کرده که آشکارا و به طور مستقیم از حقوق کوردها سخن به میان می‌آورد، اما تاکید کرده است که این تنها سرآغازی برای حل فراگیر و عادلانه مسئله کورد است که یک مسئله سیاسی و میهنی است.

بیانیه خواستار آن شده است که این رویه ادامه پیدا کند و به «تائید قانونی حقوق ملی» و تضمین شراکت واقعی در مدیریت کشور، توسعه پیدا کند.

همچنین خواستار آن شده که هدف گفت‌وگوها رسیدن به یک راه‌حل پایدار باشد که حقوق فرهنگی، زبانی، ملی و سیاسی مردم کورد را در چارچوب «یک دولت دموکراتیک کثرت‌گرا و غیرمتمرکز» تضمین کند، به طوریکه حقوق همه جوامع نیز محفوظ باشد.

شورای میهنی کورد، خواهان آن شده است که جنگ به طور کامل متوقف شود و به توافق آتش‌بسی که امروز یکشنبه اعلام شده، پایبند باشند. همچنین از این فرصت برای تعمیق گفت‌وگوی سیاسی و میهنی در راستای تحکیم صلح داخلی و همبستگی کشور بر مبنای عدالت، استفاده شود.

ب.ن