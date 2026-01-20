کشف و ضبط ۲۵ قطعهی باستانی سرقتشده در استان واسط
فرماندهی پلیس استان واسط از کشف محمولهی قاچاق اشیای تاریخی ارزشمند خبر داد
فرماندهی پلیس استان واسط در عراق، طی اطلاعیهای از بازداشت دو متهم که در تجارت غیرقانونی عتیقه و آثار باستانی دست داشتند، خبر داد. در جریان این عملیات، ۲۵ قطعه اثر باستانی ارزشمند که توسط این دو متهم در حال مبادله بود، کشف و ضبط گردید.
در بیانیهی فرماندهی پلیس آمده است که این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی و از طریق ایجاد یک کمین مستحکم انجام گرفته است. یگانهای مدیریت مبارزه با جرایم سازمانیافتهی واسط موفق شدند متهمان را در حین انتقال و معاملهی این اشیاء دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش، ۲۵ قطعه اثر باستانی ضبطشده دارای ابعاد و انواع گوناگونی هستند و از ارزش تاریخی بسیار بالایی برخوردارند. هماکنون اقدامات قانونی لازم در قبال متهمان صورت گرفته و پروندهی آنان جهت صدور حکم عادلانه به مراجع قضایی ذیربط ارجاع داده شده است.