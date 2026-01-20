فرماندهی پلیس استان واسط از کشف محموله‌ی قاچاق اشیای تاریخی ارزشمند خبر داد

4 ساعت پیش

فرماندهی پلیس استان واسط در عراق، طی اطلاعیه‌ای از بازداشت دو متهم که در تجارت غیرقانونی عتیقه و آثار باستانی دست داشتند، خبر داد. در جریان این عملیات، ۲۵ قطعه اثر باستانی ارزشمند که توسط این دو متهم در حال مبادله بود، کشف و ضبط گردید.

در بیانیه‌ی فرماندهی پلیس آمده است که این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی و از طریق ایجاد یک کمین مستحکم انجام گرفته است. یگان‌های مدیریت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی واسط موفق شدند متهمان را در حین انتقال و معامله‌ی این اشیاء دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش، ۲۵ قطعه اثر باستانی ضبط‌شده دارای ابعاد و انواع گوناگونی هستند و از ارزش تاریخی بسیار بالایی برخوردارند. هم‌اکنون اقدامات قانونی لازم در قبال متهمان صورت گرفته و پرونده‌ی آنان جهت صدور حکم عادلانه به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع داده شده است.