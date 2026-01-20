وزارت اوقاف سوریه دستور «جهاد» علیه کوردها را صادر کرد
مهاجمان در جنوب کوبانی دچار شکست سنگین شدند
وزارت اوقاف سوریه با صدور بخشنامهای رسمی، مساجد این کشور را مکلف کرد تا همزمان با حملات نیروهای امنیتی به «مناطق کوردستانی»، برای پیروزی ارتش دعا کنند؛ در همین حال، نیروهای سوریه دموکراتیک از دفع حملات گسترده و وارد کردن تلفات سنگین به مهاجمان خبر دادند.
وزارت اوقاف سوریه با استناد به آیهای از سورهی انفال، دستورالعملی را برای مساجد سراسر این کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه از ائمهی جماعات درخواست شده است که همزمان با حملات نیروهای امنیتی سوریه به نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و «مناطق کوردستانی»، از بلندگوها صدای تکبیر پخش کنند و برای پیروزی «ارتش عربی سوریه» دست به دعا بردارند.
وزارت اوقاف سوریه با اشاره به اینکه کشور در جنگی سخت، بهویژه در مناطق شرقی و در راستای حفظ وحدت و یکپارچگی قرار دارد، تأکید کرده است که مساجد باید پس از اقامهی تمام نمازهای یومیه تکبیر بگویند و شهروندان را به دعا برای پیروزی ارتش تشویق کنند. این وزارتخانه در بیانیهی خود، حمله به نیروهای هسد را به مثابهی «فتح» قلمداد کرده است.
از سوی دیگر، حمزه مصطفی، وزیر اطلاعرسانی «دولت انتقالی سوریه»، در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس اعلام کرد که اجازهی تشکیل «اقلیم جزیره» را در خاک سوریه نخواهند داد.
مصطفی با بیان اینکه نیاکانشان اجازهی ایجاد چنین ساختاری را ندادهاند و آنها نیز امروز مانع آن خواهند شد، تصریح کرد: «مبارزهی امروز ما برای سوریهای یکپارچه است؛ جزیره خاک سوریه است و اجازهی تشکیل اقلیم در آنجا را نخواهیم داد.»
وی همچنین افزود که فارغ از گذشت زمان و تغییر شرایط، برخی واقعیتها تغییرناپذیر باقی میمانند.
در تحولی دیگر، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که ۸۱ تن از عناصر مسلح داعش را که از زندان شدادی در استان حسکه فرار کرده بودند، مجدداً دستگیر کرده است.
طبق اطلاعیهی وزارت کشور، پس از فرار حدود ۱۲۰ زندانی داعشی از زندان شدادی در جنوب استان حسکه، نیروهای امنیتی به حالت آمادهباش درآمدند و عملیات جستوجو را آغاز کردند که تاکنون منجر به بازداشت ۸۱ نفر شده است. این وزارتخانه تأکید کرده است که عملیات پاکسازی در شهرک شدادی برای دستگیری سایر متواریان همچنان ادامه دارد.
در عرصهی میدانی، نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) با همکاری یگانهای مدافع زنان (یَپَژە)، بامداد امروز موفق شدند زنجیرهای از حملات شدید گروههای مسلح وابسته به دمشق را در اطراف شهرک سرین، واقع در جنوب کوبانی، در هم بشکنند.
مرکز رسانهای هسد اعلام کرد که در پی درگیریهای مستقیم که همچنان در منطقه ادامه دارد، خسارات و تلفات بسیار سنگینی به نیروهای مهاجم وارد شده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در روز سهشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، در جریان این درگیریها ۷ خودروی نظامی گروههای مهاجم بهطور کامل منهدم و ۴ خودروی زرهی دیگر نیز بر اثر آسیبدیدگی مستقیم از رده خارج شدهاند. همچنین مبارزان هسد و یپژ موفق شدند ۴ پهپاد مهاجم را در آسمان منطقه سرنگون کنند. این عملیات پاسخی قاطع به ۵ حملهی پیاپی به روستاهای منطقهی سرین بوده است.