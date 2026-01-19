تاکید مقام سازمان ملل متحد و وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان بر ضرورت حمایت بینالمللی از روند محاکمه عناصر داعش
اربیل (کوردستان۲۴) – مقام سازمان ملل متحد و وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، بر ضرورت ایفای نقش فعال جامعه بینالمللی در حمایت از روند محاکمه عناصر داعش، تاکید کردند.
یک هیئت بلندپایه وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، به ریاست ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم، به منظور تشدید تلاشها برای محاکمه عناصر داعش در سطح بینالمللی، با رابرت پتیت، رئیس «سازوکار بینالمللی بیطرف و مستقل» سازمان ملل متحد برای تحقیقات در جنایات سوریه، دیدار کرد.
هدف از این دیدار که در سوئیس انجام شد، گفتوگو در خصوص سازوکار جمعآوری اسناد حقوقی درباره جنایات وحشیانه سازمان تروریستی داعش و گروههای افراطی، علیه مردم کورد بود.
در این دیدار دو طرف بر اهمیت تقویت روابط بین اقلیم کوردستان و سازمان ملل به خصوص در زمینههای قضایی و حاکمیت قانون، تاکید کردند.
محور اصلی گفتوگو، هماهنگی برای جمعآوری اطلاعات میدانی و ثبت شهادت قربانیان جنگ بوده است، به منظور تهیه یک پرونده حقوقی قوی که زمینه بازخواست مجرمان در دادگاههای بینالمللی و مجازات عادلانه آنها را فراهم کند.
این دیدار در چارچوب تلاشهای مستمر دولت اقلیم کوردستان برای به رسمیت شناختن جنایات داعش به عنوان نسلکشی در سطح بینالمللی انجام شد. وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و رئیس «سازوکار بینالمللی بیطرف و مستقل»، در خصوص ضرورت ایفای نقش فعال جامعه بینالمللی در حمایت از روند محاکمه توافق نظر داشتند، تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از مجرمان از اعمال مجازات قانونی در امان نخواهند بود و حقوق انسانی و قانونی قربانیان تضمین شود.
ب.ن