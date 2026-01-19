مسرور بارزانی: هدف ما تضمین حمایت بینالمللی برای مردم کوردستان است
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، «خانه کوردستان» در داووس ۲۰۲۶ را افتتاح کرد و در سخنانی، ضمن تاکید بر اهمیت مشارکت اقلیم کوردستان در این مجمع جهانی، راهبرد دولت خود را برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی و استقبال اقلیم کوردستان از سرمایهگذاری خارجی را ارائه کرد.
دوشنبه ۱۹ ژانویه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، «خانه کوردستان» در مجمع جهانی داووس ۲۰۲۶ را افتتاح کرد.
نخستوزیر در مراسم افتتاح، سخنانی ایراد کرد و خوشحالی خود را از نشست هیئت اقلیم کوردستان ابراز کرد و گفت: خانه کوردستان در روزهای آینده به مرکزی برای استقبال از مهمانان و برقراری روابط راهبردی تبدیل خواهد شد.
مسرور بارزانی به اهمیت مجمع داووس به عنوان یکی از مهمترین موقعیتهای جهانی که در آن تصمیمگیرندگان سیاسی و رهبران اقتصادی گرد هم میآیند، اشاره کرد.
او توضیح داد:«این مجمع فرصتی طلایی برای تبادل نظر در خصوص چالشها و فرصتها و موقعیتی برای ما کوردها است، تا در توسعه روابط خود در سطوح سیاسی و اقتصادی مشارکت کنیم.»
مسرور بارزانی در بخشی دیگر از سخنان خود نقش هیئت بازرگانی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و گفت:«این مشارکت برای سرمایهگذاران کورد فرصتی فراهم میکند که از نزدیک با همتایان خود در جهان گفتوگو کنند و با هدف «استقبال بیشتر کوردستان از سرمایهگذاران جهانی» پل ارتباطی ایجاد کنند.
نخستوزیر از بازرگانان و حامیان «خانه کوردستان» که در پیشبرد این روند نقش داشتهاند، قدردانی کرد.
مسرور بارزانی با ابراز امیدواری به گسترده شدن هیئت اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت:«مایه خوشحالی است که امسال تعداد شرکت کنندگان بسیار است، این نشانه رشد است؛ شاید در سال آینده به مکان بزرگتری نیاز پیدا کنیم تا بتوانیم همه را در آن جا دهیم.»
نخستوزیر در پایان سخنان خود به اهداف عالی این مشارکت اشاره و ابراز امیدواری کرد که از طریق دیدارهای چند روز آینده با رهبران جهان بتوانند «سیمای واقعی اوضاع سیاسی و اقتصادی اقلیم کوردستان را به جهان نشان دهند، تا حمایت بینالمللی بیشتری برای مردم و دولت اقلیم کوردستان تضمین کنند.»
