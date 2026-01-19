محمد شکری: امسال «خانه کوردستان» در داووس۲۰۲۶ میزبان سرمایهگذاران بیشتری خواهد بود
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس گروه سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، میگوید که در دیدارهای امسال «خانه کوردستان» در داووس۲۰۲۶، سرمایهگذاران بیشتری مشارکت خواهند کرد.
دوشنبه ۱۹ ژانویه، محمد شکری، رئیس گروه سرمایهگذاری اقلیم کوردستان در آستانه برگزاری داووس۲۰۲۶، اعلام کرد که امسال سرمایهگذاران و افراد بیشتری در دیدارهای «خانه کوردستان» در مجمع داووس، مشارکت خواهند کرد.
او ابراز امیدواری کرد که امسال دستاوردهای بیشتری داشته باشند و با شرکتهای بزرگ خارجی و شرکتهای فنآوری و زمینههای دیگر، قراردادهای بیشتری امضا کنند. «زیرا ما در اقلیم کوردستان در بخش کشاورزی و صنعت، فنآوری ارتقا یافته را به کار میگیریم.»
محمد شکری گفت: در اقلیم کوردستان بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است. در سال ۲۰۲۵، به ۲۱۰ طرح سرمایهگذاری مجوز داده شده و پرثمرترین سال برای سرمایهگذاری بوده است، به طوریکه میزان سرمایهگذاری ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس گروه سرمایهگذاری، گفت: در سال ۲۰۲۶ اقلیم کوردستان دارای اولین کارخانه تولید ورق آهن در سطح خاورمیانه خواهد شد.
ب.ن