نگرانی تل‌آویو در مورد اوضاع سوریە

3 ساعت پیش

روزنامه‌ی اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که تسلط دولت جدید سوریه بر مناطقی که پیش‌تر تحت کنترل کوردها بود، چالش‌های امنیتی و سیاسی تازه‌ای را برای تل‌آویو رقم زده است.

این روزنامه نوشت که اشغال مناطقی که پیش‌تر در کنترل کوردها بود توسط دولت جدید سوریه به ریاست احمد شرع، موضع دمشق را در هرگونه مذاکره‌ی آتی تقویت می‌کند؛ اما این آرایش جدید، دامنه‌ی مانور سیاسی و نظامی اسرائیل در منطقه را کاهش می‌دهد.

تحلیلگران اسرائیلی اشاره کرده‌اند که نگرانی اصلی تل‌آویو در حال حاضر، امنیت جامعه‌ی دروزی‌ها در سوریه است که روابطی تاریخی با آنان دارد. در مقابل، اسرائیل فراخوان‌های پیشین خود برای حمایت از کوردها را کاهش داده است، زیرا بر این باور است که این پرونده به‌طور کامل تحت نظارت و مسئولیت رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفته است.

گیدون ساعر، وزیر امور خارجه‌ی اسرائیل، نقض حقوق شهروندان غیرنظامی کورد را محکوم کرد و از جامعه‌ی بین‌المللی خواست تا به مسئولیت خود در قبال گروه‌هایی که سال‌ها علیه داعش جنگیده‌اند، عمل کنند.

ساریت زهاوی، رئیس مرکز تحقیقاتی «آلما» (ویژه‌ی مطالعات امنیتی شمال)، در این باره اظهار داشت: «این تحولات بازتاب تلاش‌های سوریه برای تثبیت یک قدرت مرکزی قدرتمند است.» وی تأکید کرد که اسرائیل باید در دکترین امنیتی خود در مرزها تجدیدنظر کند، چرا که تعامل با یک دولت باثبات متفاوت از تعامل با طرف‌های پراکنده و گروه‌های مسلح است.

بخش دیگری از تحلیل‌ها به افزایش نقش ترکیه در منازعات سوریه اشاره دارد. اسرائیل، ترکیه را به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در موازنه‌ی قدرت منطقه می‌بیند. کارشناسان بر این باورند که وقایع شمال سوریه تنها یک مسئله‌ی داخلی نیست، بلکه مرحله‌ای جدید در بازطراحی نقشه‌ی سیاسی منطقه است و اسرائیل ناگزیر است برای حفظ منافع امنیتی خود، با این واقعیت جدید سازگار شود.