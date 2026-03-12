1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سقوط یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 در غرب را عراق تأیید کرد.

بامداد امروز جمعه ۱۳ مارس، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که از سقوط یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 مطلع هستند.

بر پایه بیانیه: «این رویداد در حریم هوایی خودی و در جریان عملیات خشم حماسی رخ داده است.»

بیانیه افزود: «تلاش‌های امداد و نجات همچنان ادامه دارد. دو هواپیما در این حادثه دخیل بوده‌اند. یکی از هواپیماها در غرب عراق سقوط کرد و دومی به سلامت فرود آمد.»

سنتکام تأکید کرد که «این حادثه نه در اثر آتش دشمن و نه در اثر آتش خودی» بوده است.

ب.ن