زلنسکی برای مذاکره در مورد فشار بر روسیه وارد پاریس شد
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که او امروز جمعه ۱۳ مارس، برای مذاکره با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در مورد افزایش فشار بر روسیه وارد پاریس شده است.
این دیدار در حالی انجام میشود که مذاکرات میان کییف و مسکو که با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به تهاجم چهار ساله آغاز شده بود، به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از مسیر خود خارج شده است.
سرگئی نیکایفوروف، سخنگوی زلنسکی، به خبرنگاران گفت: «رئیسجمهور در حال حاضر در پاریس است.» او افزود که انتظار میرود این دو رهبر اوایل بعد از ظهر به وقت محلی با هم دیدار کنند و در مورد دوازدهمین سفر زلنسکی به فرانسه از زمان آغاز جنگ، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند.
کرملین اوایل این هفته اعلام کرد که این دیدار برنامهریزی شده مانع روند صلح خواهد شد و «ایده تلاش برای اعمال فشار بر روسیه پوچ است.»
دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است که مذاکرات بین مکرون و زلنسکی بر افزایش فشار تحریمها بر روسیه با هدف قرار دادن «ناوگان سایه» متمرکز خواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این هفته اعلام کرد که برخی از تحریمهای نفتی به عنوان بخشی از تلاشها برای پایین نگه داشتن قیمتهای بینالمللی نفت، بدون اشاره به کشور خاصی، لغو خواهند شد. دولت او پیش از این اعلام کرده بود که محدودیتهای صادرات نفت از روسیه را لغو خواهد کرد.
دولت آمریکا به طور موقت تحریمهای اقتصادی را کاهش داده است تا نفت روسیه که در حال حاضر در دریا سرگردان است، تا ۳ آوریل به هند فروخته شود.
رئیسجمهور اوکراین روز پنجشنبه به رومانی سفر کرد و در آنجا روابط دفاعی خود را تعمیق بخشید و توافق کرد که تولید مشترک پهپاد را با بخارست آغاز کند.
حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ موجب وقوع خونینترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شد و میلیونها نفر را آواره کرد و صدها هزار سرباز و غیرنظامی را از هر دو طرف به کام مرگ فرستاد.
سفر زلنسکی در حالی صورت میگیرد که مجارستان، عضو اتحادیه اروپا، وام حیاتی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین و همچنین دور جدیدی از تحریمها علیه روسیه را مسدود کرده است.
مجارستان و اسلواکی، کییف را به تعلل عمدی در بازگشایی خط لوله دروژبا متهم کردهاند. این خط لوله نفت روسیه را به دو کشور محصور در خشکی منتقل میکند و اوکراین میگوید در ژانویه در حملات روسیه آسیب دیده است.
بروکسل روز پنجشنبه اعلام کرد که ماموریتی برای بازرسی از خط لوله نفت مسدود شده پیشنهاد داده و منتظر پاسخ کییف است.
زلنسکی هفته گذشته گفت که راهاندازی مجدد این خط لوله ممکن است چهار تا شش هفته طول بکشد.
ایافپی/ب.ن