اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌جمهور فرانسه، کشته‌ شدن یک افسر و مجروح شدن چند سرباز ارتش آن کشور را در حمله پهپادی به اطراف اربیل تأیید کرد. او تأکید کرد که این حملات قابل قبول نیستند و «جنگ با ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند چنین حمله‌ای را توجیه کند.»

بامداد امروز جمعه ۱۳ مارس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، کشته شدن یک افسر فرانسوی در حمله به اطراف اربیل را تأیید کرد.

مکرون به خانواده و همسنگران آن افسر تسلیت گفت و بر حمایت و همدردی مردم فرانسه با آنها تأکید کرد.

او همچنین تأیید کرد که در آن حمله چند سرباز فرانسوی مجروح شده‌اند و گفت:«فرانسه در کنار سربازان مجروح و بستگان آنها خواهد ماند.»

مکرون این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت: «این حمله به نیروهای ما که از سال ۲۰۱۵ در جنگ علیه گروه داعش مشارکت دارند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»

رئیس‌جمهور فرانسه، تأکید کرد که نیروهای آن کشور در چارچوب ائتلاف بین‌المللی در عراق حضور دارند و هشدار داد «جنگ با ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند چنین حمله‌ای را توجیه کند.»

اواخر شب گذشته در حمله پهپادی به یکی از مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان در اطراف اربیل، یک سرباز فرانسوی جان خود را از دست داد و تعدادی دیگر مجروح شدند.

