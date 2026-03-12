به صدا درآمدن آژیر خطر در پایگاه اینجرلیک ترکیه پس از دو حمله موشکی
اربیل (کوردستان۲۴) – خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که در اوایل امروز جمعه ۱۳ مارس، آژیر خطر در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه، یکی از تأسیسات کلیدی ناتو که نیروهای آمریکایی در نزدیکی شهر جنوبی آدانا در آن مستقر هستند، به صدا درآمد.
هنوز هیچ اظهار نظر رسمی فوری در مورد این حادثه منتشر نشده است. در پنج روز گذشته دو موشک در حریم هوایی ترکیه سرنگون شدهاند.
به گزارش وبسایت خبری اقتصادی Ekonomim، ساکنان آدانا که در 10 کیلومتری این پایگاه قرار دارد، ساعت 3:25 بامداد با صدای آژیرهای خطر از خواب بیدار شدند که حدود پنج دقیقه به صدا درآمدند.
این وبسایت اعلام کرد که چندین نفر در شبکههای اجتماعی فیلمهای ضبط شده با تلفن همراه از یک شیء سریع که به نظر میرسید آتش گرفته است و در آسمان شب حرکت میکند، منتشر کردند.
پلتفرم خبری دفاعی SavunmaSanayiST اعلام کرد که این اشیاء «به نظر میرسد قطعاتی از یک موشک بالستیک» یا از موشک رهگیر باشند که وارد جو شده و قبل از سقوط به زمین، سوختهاند.
ناتو روز دوشنبه سرنگونی دومین موشک بالستیک شلیک شده از ایران را تأیید کرد. آنکارا در مورد «اقدامات تحریکآمیز» به تهران هشدار دهد.
واشنگتن اعلام کرده بود که کنسولگری خود در آدانا را تعطیل میکند و از همه شهروندان آمریکایی خواست جنوب شرقی ترکیه را ترک کنند.
در همان روز، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تماس گرفت و شلیک موشک از ایران را تکذیب کرد.
نیروهای آمریکایی در دو پایگاه ترکیه
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران حملاتی را در سراسر خاورمیانه انجام داده است. به نظر میرسید که ترکیه از این حملات در امان مانده است.
وبسایت رسمی پایگاه هوایی اینجرلیک میگوید که این پایگاه یک مرکز مهم ناتو است که دهههاست توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است، اما میزبان پرسنل نظامی از جمله از اسپانیا و لهستان نیز میباشد.
نیروهای آمریکایی همچنین در کورچیک، یکی دیگر از پایگاههای ترکیه در استان مرکزی مالاتیا، مستقر هستند که یک سیستم رادار هشدار اولیه را در خود جای داده است که ناتو آن را به عنوان "عنصر کلیدی" سپر موشکی خود توصیف میکند و میتواند پرتاب موشکهای ایران را شناسایی کند.
اگرچه آنکارا قاطعانه استفاده از دادههای رادار برای کمک به اسرائیل را تکذیب کرده است، اما حضور آن تهران را نگران کرده است.
روز سهشنبه، ترکیه اعلام کرد که یک سیستم دفاع موشکی پاتریوت در مالاتیا مستقر شده است، زیرا ناتو "اقدامات دفاع هوایی و موشکی خود را تقویت میکند."
ناتو در ۴ مارس اولین موشک را سرنگون کرد و گفت که این موشک را شناسایی کرده، مسیر آن را تأیید کرده و تهدید را "در کمتر از ۱۰ دقیقه" رهگیری کرده است. یک روز بعد، بدون ارائه جزئیات، اعلام کرد که "وضعیت دفاع موشکی بالستیک در سطح اتحاد" خود را تقویت کرده است.
پایگاههای اینجرلیک و کورچیک برای ترکیه موضوعی بسیار حساس هستند، به طوری که پلیس سه روزنامهنگار را به دلیل فیلمبرداری در نزدیکی اینجرلیک تنها چند ساعت پس از شروع جنگ در ۲۸ فوریه، به دلیل "جرایم امنیت ملی" دستگیر کرد.
ایافپی/ب.ن