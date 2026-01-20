جنبش اسلامی کوردستان بر لزوم حفظ حقوق کوردها و حل مسالمت‌آمیز مناقشات تأکید کرد

2 ساعت پیش

دفتر سیاسی جنبش اسلامی کوردستان با صدور بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی از تحولات سریع در سوریه و مناطق کوردستانی، بر لزوم حفظ حقوق کوردها و حل مسالمت‌آمیز مناقشات تأکید کرد.

دفتر سیاسی جنبش اسلامی کوردستان روز سه‌شنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی و مردم شریف کوردستان اعلام کرد که با نگرانی تحولات سریع و حساس در کشور سوریه، به‌ویژه در غرب کوردستان و مناطق کوردستانی را دنبال می‌کند.

در این مرحله‌ی تاریخی، بر نکات زیر تأکید می‌شود:

۱. حقوق ملت کورد در سوریه حقی روا و شرعی است و در هرگونه تغییر سیاسی، باید هویت ملت کورد و حقوق آنان به عنوان یک مؤلفه‌ی اصلی و اصیل آن کشور محفوظ بماند و دیگر اجازه داده نشود که با هیچ‌گونه ظلم و محرومیتی مواجه شوند.

۲. از تمامی جریان‌های کوردی و نیروهای اپوزیسیون درخواست می‌شود که منافع عالی مردم غیرنظامی را در اولویت قرار دهند. گفتگو باید مبنای جلوگیری از هرگونه درگیری نظامی باشد که منجر به کشته، زخمی و آواره شدن شهروندان و ویرانی بیشتر در آن کشور می‌شود.

۳. باور ما بر این است که دین مبین اسلام پایه‌ای محکم برای عدالت، برابری و همزیستی مسالمت‌آمیز بنا نهاده است؛ لذا درخواست داریم که روابط میان کورد و سایر مؤلفه‌های سوریه (عرب، ترکمن، مسیحی) بر اساس احترام متقابل و عدالت باشد تا ثبات به منطقه بازگردد.

۴. از جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه می‌خواهیم که مسئولیت خود را در قبال حفظ امنیت مناطق کوردستانی بپذیرند و از هرگونه مداخله‌ای که منجر به تغییر بافت جمعیتی (دموگرافی) منطقه یا ایجاد فتنه‌ی مذهبی و قومی شود، جلوگیری کنند.

در پایان، ضمن آرزوی صلح و ثبات برای مردم سوریه و حمایت از تمامی تلاش‌های ملی و اسلامی که هدفشان حفظ کرامت و حقوق بشر است، بار دیگر بر وحدت و لزوم گفتگو میان حکومت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) برای حل مشکلات، تأمین حقوق ملت کورد و تمامی مؤلفه‌ها در سوریه‌ی جدید و تثبیت آن در قانون اساسی آینده‌ی آن کشور تأکید می‌گردد.