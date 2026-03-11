شش پهپاد و یک موشک به زرگویزله‌ی سلیمانیه شلیک شد

2 ساعت پیش

آسایش سلیمانیە اعلام کرد در پی حمله با ۶ پهپاد و یک فروند موشک به روستای «زڕگوێزەڵە»، یک نفر جان باخته و یک تن دیگر مجروح شده است.

مدیریت آسایش سلیمانیە در بیانیه‌ای اعلام کرد که ساعت ۰۸:۱۵ صبح امروز چهارشنبه، ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، روستای «زرگویزله» هدف حمله ۶ فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) و یک فروند موشک قرار گرفت. طبق این گزارش، در این حمله یک نفر به شهادت رسیده و تحقیقات درباره جزئیات حادثه ادامه دارد.

پیش از این، شبکه «کوردستان ۲۴» گزارش داده بود که بخشی از این پهپادها مرکز روستا و بخش دیگر ارتفاعات اطراف را هدف قرار داده‌اند که منجر به وقوع خسارات مادی گسترده به منازل و دارایی‌های ساکنان شده است. این منطقه طی روزهای گذشته نیز چندین بار هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود.

از زمان آغاز درگیری‌ها میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، گروه‌های مسلح به‌صورت روزانه مناطق مختلف «اقلیم کوردستان» را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌دهند که قربانیان آن غالباً شهروندان غیرنظامی و نیروهای امنیتی هستند. «دولت اقلیم کوردستان» بارها از دولت مرکزی عراق خواسته است تا با حفظ حاکمیت کشور، مانع از این حملات شده و عاملان را بازداشت کند؛ با این حال، مقامات بغداد تاکنون اقدام اجرایی موثری در این راستا انجام نداده‌اند.