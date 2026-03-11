واشینگتن: اتباع آمریکا فوراً عراق را ترک کنند

آمریکا به اتباع خود گفت از طریق زمینی عراق خارج شوند

2 ساعت پیش

سفارت ایالات متحده در بغداد با انتشار بیانیه‌ای اضطراری از تمامی شهروندان خود خواست با توجه به انسداد حریم هوایی عراق، از مسیرهای زمینی هرچه سریع‌تر این کشور را ترک کنند.

سفارت آمریکا در بغداد تأکید کرد که تأمین امنیت اتباع این کشور اولویت اصلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مارک روبیو، وزیر امور خارجه است. دولت واشینگتن در حال حاضر مشغول ارزیابی گزینه‌های جایگزین برای خارج کردن شهروندان خود از منطقه خاورمیانه است.

در این بیانیه هشدار داده شده است که ایران و گروه‌های شبه‌نظامی متحد آن، تهدیدی بزرگ علیه امنیت عمومی محسوب می‌شوند. پیش از این منافع آمریکا شامل هتل‌ها، شرکت‌ها و زیرساخت‌های حیاتی هدف حمله قرار گرفته‌اند و خطر ربوده شدن شهروندان آمریکایی نیز به قوت خود باقی است.

با توجه به توقف پروازها و بسته بودن حریم هوایی عراق، سفارت آمریکا اعلام کرد مسیرهای زمینی به سمت کشورهای اردن، کویت، عربستان سعودی و ترکیه همچنان باز است. با این حال هشدار داده شده که ممکن است این مرزها بدون اطلاع قبلی بسته شوند. به شهروندانی که قادر به خروج نیستند توصیه شده است در مکان‌های امن پناه گرفته و ذخیره کافی آب، غذا و دارو تهیه کنند.